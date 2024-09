E-Bike der Marke Cube in Günzburg gestohlen

Eine 47-jährige Frau aus Günzburg traute ihren Augen nicht, als sie feststellen musste, dass ihr E-Bike nicht mehr dort stand, wo sie es abgestellt hatte. Wie die Polizei aus Günzburg mitteilt, stellte die Frau ihr E-Bike am Sonntag gegen 14.40 Uhr vor in der Amselstraße an dem dortigen Fahrradständer ab. Das Fahrrad war mit einem Schloss am Vorderreifen und dem Fahrradständer fest versperrt. Als sie am Montag gegen 16.10 Uhr wieder zu ihrem Fahrrad kam, war dieses samt Schloss verschwunden. Bei dem E-Bike handelt es sich um ein schwarzes Pedelec der Marke Cube. Zeugen, die sachdienliche Hinweise oder Angaben zu einem möglichen Täter oder dem Verbleib des E-Bikes machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/919-0 zu melden. (AZ)