In der Nacht von Montag auf Dienstag zwischen 19.30 Uhr und 5.45 Uhr wurde in zwei Kellerräume in einem Mehrfamilienhaus in der Egelseegasse eingebrochen. Wie die Polizei Günzburg mitteilt, haben bislang unbekannten Täter dort insgesamt drei E-Bikes gestohlen. Die Ermittlungen durch die Polizeiinspektion Günzburg wurden aufgenommen. (AZ)

