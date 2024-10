E-Scooter auf Günzburger Bahnhofsplatz gestohlen

Bislang unbekannte Täter entwendeten zwischen Dienstag, 15 Uhr, und Mittwoch, 22.30 Uhr einen E-Scooter, den ein Jugendlicher auf dem Günzburger Bahnhofsplatz abgestellt und mit einer Schlosskette gesichert hatte. Als der junge Mann laut Bericht der Polizei zurückkehrte, war das Fahrzeug samt Schloss verschwunden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 zu melden.

Ein weiterer E-Scooter wurde laut Polizei im Bereich des Bahnhofsplatzes in der Zeit zwischen Dienstag, 13.15 Uhr und Mittwoch, 12.30 Uhr gestohlen. Bislang unbekannte Täter entwendeten einen blauen E-Scooter der Marke Segway, der am Bahnhofsplatz abgestellt und mit einer Kette gesichert war. Der Eigentümer stellte den Diebstahl fest, als er zu seinem Fahrzeug zurückkehren wollte. Die Täter nahmen, so die Polizei, den E-Scooter samt Schloss mit. Auch in diesem Fall bittet die Polizei um Hinweise unter 08221 9190. (AZ)