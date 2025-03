E-Scooter-Fahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Beamte der Polizeiinspektion Günzburg wollten in der Nacht zum Montag, gegen 00:30 Uhr, an der B 16 einen E-Scooter-Fahrer kontrollieren. Als dieser hierzu angehalten werden sollte, warf der Mann seinen E-Scooter auf den Gehsteig und entfernte sich zu Fuß über die Böschung in Richtung Donauufer, berichtet die Polizei.

Die eingesetzte Streifenbesatzung eilte dem Fahrer nach und konnte ihn nach kurzer Verfolgung an einem Baum sitzend antreffen. Da Anhaltspunkte für den Konsum von Alkohol und Betäubungsmitteln vorlagen, wurde eine Blutentnahme bei dem 36-jährigen Mann durchgeführt. Als die Polizeibeamten den ursprünglichen Kontrollort noch einmal genauer anschauten, fanden sie eine weggeworfene Bauchtasche sowie eine Socke, in welcher sich mehrere Druckverschlusstütchen mit weißem Pulver befanden. Die Polizisten stellten diese Gegenstände sicher, diese werden nun weitergehend untersucht. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. (AZ)