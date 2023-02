E-Scooter-Fahrer stürzt in Günzburg auf glatter Straße

Ein Mann hat sich bei einem Unfall in Günzburg leicht verletzt. Die Polizei hat den Grund für den Sturz schnell ermittelt.

Am Donnerstagvormittag befuhr ein Mann mit einem E-Scooter den Günzburger Stadtberg in Richtung Marktplatz. Im Bereich einer Kurve rutschte der E-Scooter weg, und der Fahrer stürzte. Bei dem Sturz wurde er leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Fahrbahn sehr rutschig war. Im weiteren Verlauf ermittelten sie, dass an einem Müllfahrzeug, welches auch im Bereich des Marktplatzes und des Stadtbergs unterwegs war, der Hydraulikschlauch gerissen war und deshalb Hydrauliköl im Bereich der Fahrtstrecke des Müllfahrzeuges auf die Fahrbahn gelangte. (AZ)