E-Scooter-Fahrer versucht in Günzburg vor der Polizei zu fliehen

Bei einer Kontrolle am Mittwochabend in Günzburg hat ein E-Scooter-Fahrer versucht, vor der Polizei zu fliehen. Gegen 20.45 Uhr bemerkten die Beamten der Günzburger Polizei in der Augsburger Straße einen E-Scooter-Fahrer, welcher ohne Licht unterwegs war. Trotz der Aufforderung, sein Licht anzuschalten, reagierte der junge Mann nicht. Stattdessen versuchte er über den Parkplatz eines Verbrauchermarktes zu flüchten, so die Polizei. Als der 18-Jährige von seinem Roller stieg und versuchte zu Fuß zu flüchten, konnten die Polizisten ihn nach kurzer Zeit stoppen. Wie die Polizei weiter mitteilt, lehnte der E-Scooter-Fahrer den freiwilligen Drogentest, der ihm bei der Kontrolle angeboten wurde ab. Zu den Beamten sagte er, dass das Ergebnis des Tests sowieso positiv ausfallen würde. Daraufhin wurde eine Blutabnahme angeordnet. Abhängig vom Ergebnis der Blutuntersuchung erwarten den jungen Mann nun ein Bußgeld und ein Fahrverbot. Da der 18-Jährige keine 24 Stunden zuvor aufgrund einer ähnlichen Situation bereits Kontakt mit der Polizei hatte, muss er sich zusätzlich auf Konsequenzen hinsichtlich seiner Fahrerlaubnis einstellen. (AZ)