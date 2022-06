E-Scooter und Trekkingrad in Günzburg gestohlen

Die Polizei sucht Zeugen für zwei Diebstähle in Günzburg. Unbekannte entwendeten einen E-Scooter und ein Trekkingrad.

Laut Polizei wurde im Bereich des Bürgermeister-Landmann-Platzes in Günzburg in dem Zeitraum vom 14. auf 15. Juni ein dort abgestellter E-Scooter gestohlen. Der Polizei wurde erst jüngst angezeigt, dass in im Zeitraum zwischen 10. und 18. Juni aus der Garage eines Hauses im Buchenweg ein schwarzes Herren-Trekkingrad der Marke Hercules von unbekannten Personen gestohlen wurde. Zeugenhinweise zu beiden Diebstählen erbittet die Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190. (AZ)