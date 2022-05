E-Scooter waren in Günzburg nicht versichert

Scooter mit Elektromotor benötigen ein Versicherungskennzeichen. Das war wohl zwei Fahrern in Günzburg nicht bewusst.

Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz haben Kräfte der Polizeiinspektion Günzburg festgestellt. Am Montagmorgen und am späteren Vormittag hielt eine Streifenbesatzung in der Webergasse und in der Schlachthausstraße zwei Fahrer eines E-Scooters, eines sogenannten Elektrokleinstfahrzeugs, an.

Bei den Kontrollen stellte sich heraus, dass beide E-Scooter nicht ordnungsgemäß pflichtversichert waren. Gegen die beiden Fahrer ermitteln die Beamten wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. (AZ)