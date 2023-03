EC-Karte verloren: Unbekannter bezahlt damit in mehreren Geschäften

Eine 17-Jährige verliert in Günzburg ihre EC-Karte. Tage später merkt sie, dass ein zweistelliger Betrag von ihrem Konto abgebucht wurde. Die Polizei ermittelt.

Bereits am vergangenen Wochenende hat eine 17-Jährige ihre EC-Karte im Bereich der Reindlstraße in Günzburg verloren. Am Dienstag stellte sie nun fest, dass ein Unbekannter mit dieser Karte in verschiedenen Geschäften eingekauft hatte und ein zweistelliger Betrag von ihrem Konto abgebucht worden ist. Wie die Polizei mitteilt, dauern die Ermittlungen zum Kartenbenutzer derzeit noch an. Diesen erwartet eine Anzeige wegen Unterschlagung und Betrug, da er die Karte nicht abgegeben und rechtswidrig benutzt hatte. (AZ)