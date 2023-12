Günzburg

06:00 Uhr

Ehemaliger Klinikseelsorger schreibt über Liebeskummer

Plus In seinem neuen Buch präsentiert der Theologe Hermann Wohlgschaft eine eher ungewöhnliche Sicht auf Probleme in der Liebe.

Von Claudia Jahn Artikel anhören Shape

„Liebeskummer – oder sich kümmern in Liebe“, ein Thema, das wohl jeden Menschen in seinem Leben schon einmal berührt hat. Wenn ein katholischer Priester und ehemaliger Klinikseelsorger sich diesem Fragenkomplex nähert, dann kann davon ausgegangen werden, dass sich die Betrachtung auf alle schönen Bereiche der Liebe und auch auf den durch Liebe ausgelösten Schmerz erstreckt. Hermann Wohlgschaft ist stolz auf den großen Kreis an Stammlesern seiner Bücher, die er in den vergangenen Jahren zu allen Lebenslagen verfasst hat. Sein neuestes Werk, das er im Pfarrheim in Reisensburg vorstellte, fand wieder große Resonanz und regte zu einer lebhaften Diskussion im Anschluss an die Lesung an.

Nicht nur in vielen Romanen, Theater- und Musikstücken geht es immer wieder um das Thema Liebe, wie Martin Wachter in seinen einleitenden Worten ausführte: „In Dramen endet die Liebesbeziehung in der Regel im Fiasko, in Opern auch oft im Tod eines Liebenden, wogegen in der Komödie oder in der Operette alles freudig ausgeht und nach vielen Irrungen die Paare zusammenfinden.“ Dass der Liebesalltag sich nicht nur spektakulär abspielt, sondern auch problembehaftet und grau sein kann, darauf zielen die Überlegungen im Buch des promovierten Theologen Hermann Wohlgschaft ab.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen