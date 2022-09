Ehrliche Finderin gibt 280 Euro bei der Polizei Günzburg ab

Die Polizei sucht den Verlierer von 280 Euro, die am Samstagmittag auf dem Parkplatz eines Möbelhauses in Günzburg gefunden wurden.

Eine 36-Jährige hat am Samstag gegen 12 Uhr auf dem Parkplatz eines Möbelhauses im Steppachweg in Günzburg Bargeld in Höhe von 280 Euro gefunden. Das berichtet die Polizei Günzburg. Die ehrliche Finderin übergab das gefundene Geld der Polizei.

Polizei Günzburg sucht Verlierer des Geldes

Bislang ergaben sich keine Hinweise auf den Verlierer. Dieser wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefonnummer 08221/919-0, in Verbindung zu setzen. (AZ)