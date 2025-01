Ehrungen für besondere Verdienste im THW

Beim diesjährigen Neujahrsempfang des THW Günzburg stand das Thema Dankbarkeit und Wertschätzung im Fokus. Nach einer kurzen Begrüßung durch den Ortsbeauftragten Karlheinz Roßner richteten auch die Ehrengäste Landrat Hans Reichhart, Kreisbrandrat Stefan Müller sowie Ferdinand Munk als erster Vorsitzender des THW-Helfervereins Günzburgs einige Grußworte an die anwesenden Helferinnen und Helfer. Anschließend dankte auch Karlheinz Roßner allen ehrenamtlichen Einsatzkräften für ihr Engagement im vergangenen Jahr und berichtete, dass das THW Günzburg insgesamt 50 Einsätze im Jahr 2024 zu verzeichnen hatte. Zusätzlich zu den Einsätzen gab es einige Ausbildungsveranstaltungen, Übungen sowie technische Dienste, bei denen die Helfer rund 16.500 Stunden ehrenamtlich leisteten.

Im nachfolgenden Teil des Festakts verliehen Karlheinz Roßner und Reinhold Brenner (Ortsverbandsführung) gemeinsam mit Matthias Helbig (Leiter der THW-Regionalstelle Kempten), Landrat Hans Reichhart sowie Ferdinand Munk verschiedene Ehrungen an die Einsatzkräfte. Neben Ehrungen für 10- sowie 20-jährige aktive Mitarbeit im THW erhielten die Helfer außerdem das Bayerische Flutabzeichen 2024. Für besondere Verdienste rund um das THW bekamen Angela Ruhland, Theresa Ruf, Maximilian Köhler, Reiner Benkert sowie Andreas Hörger Helferzeichen in Gold überreicht. Helferzeichen in Gold mit Kranz erhielten Melanie Reisch, Georg Luible, Gregor Ganser, Maximilian Reisch und Christoph Klotz. Als Höhepunkt der Ehrungen wurden Karlheinz Roßner und Reinhold Brenner für ihre jahrzehntelangen herausragenden Verdienste rund um das THW und den THW-Ortsverband Günzburg mit dem Ehrenzeichen in Gold ausgezeichnet. In den verlesenen Laudationen verdeutlichte Matthias Helbig die Verdienste von Karlheinz Roßner und Reinhold Brenner in ihren THW-Laufbahnen. Im Anschluss an die Ansprachen und Ehrungen stand ein geselliges Weißwurstfrühstück auf der Tagesordnung, bei dem sich die Helfer und Familien austauschen konnten.