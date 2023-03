Ein ausländischer Autofahrer ist ohne Führerschein in Günzburg unterwegs

Wegen eines Handyverstoßes hält die Polizei einen Autofahrer an. Dabei zeigt sich: Der Mann hat keine gültige Fahrerlaubnis.

In Günzburg wurde am Freitag in der Ulmer Straße ein Autofahrer wegen eines Handyverstoßes angehalten. Bei der folgenden Kontrolle konnte der Mann, der Staatsangehöriger eines Nicht-EU-Staates ist, keinen Führerschein vorweisen.

Laut Polizei stellte sich heraus, dass der Mann bereits seit über einem Jahr in Deutschland lebt und über keine in Deutschland gültige Fahrerlaubnis verfügt. Außerdem wurde sein ausländischer Führerschein von seinem Herkunftsland eingezogen, da er die Verlängerung versäumte. Den Mann erwartet eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (AZ)