Ein Auto brennt in Reisensburg

Vermutlich wegen eines technischen Defekts fing in Reisensburg ein Pkw Feuer. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Am Donnerstagmittag gegen 12.20 Uhr ist es zu einem Pkw-Brand in Reisensburg am Herrenholz gekommen. Die Polizei teilt mit, dass nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr Reisensburg vermutlich ein technischer Defekt zur Folge hatte, dass Betriebsstoffe ausliefen und schließlich den Brand im Motorraum verursachten.

Den Sachschaden schätzen die Beamten auf 10.000 Euro. (AZ)