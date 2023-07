Günzburg

vor 16 Min.

Ein eigenes Lied für Günzburgs Ziel Fahrradstadt 2025

Plus Smile a While singt bei einem Auftritt in Birkenried auch über Günzburg. Wie es zu dem Song und zur Bandgründung während der Corona-Pandemie kam.

Von Claudia Jahn

„CO 2 wird eingespart bei jeder Fahrradfahrt“ – ganz im Sinne der Bestrebungen der Stadt Günzburg, im Jahre 2025 zur Fahrradstadt zu werden, beginnt eine Strophe des Liedes, das Mustafa Güler für seine Band Smile a While geschrieben hat. Mit dem Song konnten die Musiker spätestens seit ihrem Auftritt beim Kinder- und Familientag der Stadt Günzburg Mitte Juli auf sich aufmerksam machen. Wie seine Bandkollegen ist der Bassist und Sänger der Gruppe überzeugter Lokalpatriot und kam spontan auf die Idee, das so ehrgeizige und umweltfreundliche Vorhaben, das nun Schritt für Schritt in seiner Heimatstadt umgesetzt wird, in einem Song zu thematisieren.

Der Refrain ist eingängig und wurde beim Konzert der Band im Birkenried gleich von dem begeisterten Publikum mitgesungen: „Günzburg Fahrradstadt – ich nehm mein Fahrrad, wenn ich die Sonne aufgeh’n seh, ich nehm mein Fahrrad, weil auf saubere Luft ich steh, ich nehm mein Fahrrad, denn die Umwelt hat’s verdient – Günzburg Fahrradstadt.“ Es herrschte Stimmung pur im Birkenried. Beste Wetterverhältnisse, nicht zu heiß und doch sonnig – ideale Voraussetzungen, den Nachmittag in diesem wunderschönen Ambiente bei einem Getränk und guter Musik zu genießen.

