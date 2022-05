Besenmuseum in Günzburg erhält ein (fast) unmoralisches Angebot

Plus Christl Hirner hat in Günzburg ein Museum für Deutschlands größte Sammlung von Besen aus aller Welt. Ein französisches Ehepaar hat nun ein Angebot gemacht.

Was machen Sammlerinnen oder Sammler, die für ihre Schätze einen nicht unansehnlichen Geldbetrag angeboten bekommen? Sie kommen auf jeden Fall ins Grübeln: Soll ich verkaufen? Oder nicht? Auch Christl Hirner treiben diese Gedanken um. Denn sie hat für ihre deutschlandweit größte Sammlung von Besen aus aller Welt ein Angebot eines Ehepaars aus Frankreich erhalten, die den kompletten Inhalt des Museums kaufen möchten. Doch so einfach geht es nicht.