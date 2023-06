Besonderer Flohmarkt in Günzburg kommt Kitas in der Region zugute

Die Wirtschaftsjunioren Günzburg und Dillingen veranstalten in der Jahnhalle einen besonderen Flohmarkt. Die angebotenen Waren haben keinen vorgegebenen Preis.

31 Kindergärten in den Landkreisen Günzburg und Dillingen warten gespannt auf einen Flohmarkt der besonderen Art. Am Sonntag, 2. Juli, werden von 8 bis 14 Uhr unterschiedlichste Waren in der Jahnhalle in Günzburg angeboten – der gesamte Erlös ist für den guten Zweck. In dem Fall profitieren die knapp drei Dutzend Kindertageseinrichtungen aus den Kreisen Günzburg und Dillingen.

Der Flohmarkt ist ein Gemeinschaftsprojekt der Wirtschaftsjunioren Günzburg, das ist eine Gruppe von rund 70 Unternehmern und Führungskräften bis 45 Jahre, und den Wirtschaftsjunioren Dillingen. Im Oktober 2017 fand der erste Flohmarkt für den guten Zweck statt, damals in Gundelfingen. 6000 Euro an Spendengeldern kamen vor knapp sechs Jahren zusammen. Ein schönes Sümmchen, doch da ist noch Luft nach oben, ist sich Alexander Kübel, der Vorstandsvorsitzende der Wirtschaftsjunioren Günzburg, sicher: "Wir wollen die Summe von 2017 schon überschreiten. Das Ziel für dieses Jahr sind circa 8000 Euro."

Flohmarkt-Artikel in Günzburg haben einen Mindestwert von fünf Euro

Viel Aufwand wird im Vorfeld betrieben. Werbung wird geschaltet, Flyer erstellt, namhafte Firmen sitzen mit im Boot – sei es mit Geld- oder Sachspenden für den Flohmarkt. Doch nicht nur Firmen, auch Privatpersonen können die Veranstaltung unterstützen. Wer etwas zu Hause hat, was noch gut ist, aber nicht mehr gebraucht wird, kann die Gegenstände spenden. Die Veranstalter achten darauf, dass es sich um qualitativ hochwertigere Artikel handelt. Ein Mindestwert von fünf Euro sollten sie haben, erzählt Kübel.

Der Vorstandsvorsitzende befürchtet nicht, dass die Spendenbereitschaft, vor allem die der Privatpersonen, unter der Inflation leidet. Viele seien bereit, ein bisschen was zu geben. "Und dadurch, dass zwei Landkreise angesprochen sind, macht es dann die Masse aus", sagt Kübel. Anders sah es mitunter bei Unternehmen aus. Einige Spendenabsagen habe es gegeben. "Ich kann es gut verstehen, wenn die Firma sagt, sie spendet nichts wegen Kurzarbeit. Das könnte sie gegenüber den Mitarbeitern nicht rechtfertigen."

Am Ausgang wird in der Jahnhalle über den Preis verhandelt

Von denjenigen Firmen, die Waren für den Flohmarkt gespendet haben, ließen sich die Wirtschaftsjunioren die jeweiligen Verkaufspreise geben – um einen Anhaltspunkt für die spätere "Verhandlungsrunde" zu haben. Der Flohmarkt in Günzburg hat, neben dem guten Zweck, noch eine weitere Besonderheit. Die dort angebotenen Artikel haben keinen ausgeschriebenen Preis, stattdessen erfolgt die Zahlung am Ausgang an der Kasse durch eine verhandelbare Spende. "Eines unserer Mitglieder hat seinen Chefverkäufer abgestellt, damit nichts deutlich unter Wert verkauft wird. Es geht schließlich um den guten Zweck", sagt Kübel.

Der Erlös kommt den 31 teilnehmenden Kindergärten in den Landkreisen Günzburg und Dillingen, gerecht verteilt, zugute. Im Vorfeld haben die Wirtschaftsjunioren sich von den beiden Landratsämtern die Adressen von allen Betreuungseinrichtungen geben lassen und die knapp 190 Häuser per Post angeschrieben. Etwa jedes sechste Haus wollte mitmachen und kann sich beim Flohmarkt präsentieren – mit einer eigenen, von den Kindern gestalteten Collage.

Hier können die Waren für den Flohmarkt in der Woche von Montag, 26., bis Freitag, 30. Juni, abgegeben werden: Allianz Agentur Kaltenecker (Krankenhausstraße 13 in Günzburg) von Montag bis Donnerstag 9 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr sowie am Freitag 8 bis 14 Uhr. Sparkasse Dillingen-Nördlingen (Königstraße 36 in Dillingen) Montag und Dienstag von 9 bis 16.30 Uhr, Mittwoch von 9 bis 12.30 Uhr, Donnerstag von 9 bis 18 Uhr und Freitag von 9 bis 15.30 Uhr. An der Jahnhalle in Günzburg (Jahnstraße 4) können die Waren auch noch am Samstag, 1. Juli, von 17 bis 20 Uhr abgegeben werden.