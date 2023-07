Günzburg

18:00 Uhr

Ein Gewerbepark in Günzburg mit möglichst wenig Logistik

Plus Seit rund 18 Monaten wird über den Gewerbepark Deffingen diskutiert. Nach deutlicher Kritik vonseiten der Stadt an den Plänen des Investors entspannt sich nun die Lage.

Wenige Wochen ist es her, da war Anfang Juni die Stimmung im Günzburger Bauausschuss angespannt. Die Pläne des Investors Frasers Property aus Singapur wollte man verhindern oder dessen Umsetzung zumindest so „eklig“ wie möglich begleiten. Die Suche nach einem Kompromiss erschien schwierig bis unmöglich, doch vor wenigen Tagen hat sich das Blatt gewendet. Der Investor überarbeitete seine Planung für das ehemalige Mengele-Werk V, und der Bauausschuss ist nun größtenteils zufrieden bis glücklich.

Zwei großflächige und in sich variabel unterteilbare 14,5 Meter hohe Hallen sollten auf dem Gelände südlich des DHL-Paketzentrums entstehen – von diesem Vorhaben ist der Investor nun abgerückt. Robert Friedenberger, der Leiter des Sachgebiets Stadtplanung und Bauordnung, führte aus, dass eine Halle mit 9,5 Metern nun deutlich niedriger ausfalle als zuletzt gedacht. Diese Halle wird zudem in vier jeweils 3000 Quadratmeter große Abschnitte unterteilt. Diese seien damit auch für das produzierende Gewerbe attraktiv – etwas, was die Mitglieder des Stadtrats von Anfang an forderten.

