Wohlgschaft: Ein Leben ohne Gott und Liebe ist sinnlos

Plus Der frühere Klinikseelsorger Hermann Wohlgschaft hat wieder ein Buch geschrieben. Darin beschäftigt er sich intensiv mit der Frage: "Und wo ist Gott?"

Sie schreiben in der Einleitung zu Ihrem Buch: „... ohne Gott, ohne eine transzendente Heilsperspektive wäre die Situation des Menschen aussichtslos ... Denn das Böse und das Leid hätten weiterhin Bestand – nur ohne Hoffnung auf Heil“. Ist das nicht eine umfassende Antwort auf die Frage nach der Existenz Gottes?



Hermann Wohlgschaft: Meine von Ihnen zitierte These ist kein rationaler Beweis für das Dasein eines liebenden Gottes, wohl aber bringt sie meine persönliche emotionale Glaubensgewissheit zum Ausdruck.