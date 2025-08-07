Ein Mann der Tat: Günzburg ehrt Hochwasser-Helfer Axel Leix

Als einen Mann der Tat, der in eine Katastrophensituation nicht nur auf sich schaut, sondern noch auf andere Betroffene, das ist für Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig der Schreinermeister Axel Leix. Ihm dankte er bei einem Besuch persönlich für sein „außergewöhnliches Engagement“. Beim Juni Hochwasser 2024 habe Axel Leis trotz großer persönlicher Betroffenheit im elterlichen Wohnhaus und in seiner Schreinerei in der Hasengasse auch für alle Bewohner der Straße angepackt, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Er organisierte Hilfe zur Selbsthilfe oder beispielsweise eine zentrale Sperrmüllabfuhr. „Und noch viel wichtiger, er schaffte in der Krise Zusammenhalt, der sich bis heute zeigt“, hebt der Rathauschef hervor. Das kürzlich von Leix ins Leben gerufene und organisierte Hochwasser-Helferfest zum 1. Jahrestag spreche die gleiche Sprache. Mit seinem Engagement habe er ein Miteinander geschaffen, um das Erlebte gemeinsam zu verarbeiten und gleichzeitig Gutes tun zu können. Ein Erlös von 4600 Euro gehen an die Stiftung „Ein Herz für Günzburg“. „Mit großartigem Einsatz und spürbarer Herzlichkeit wurde ein Fest organisiert, das nicht nur die tatkräftige Unterstützung der zahlreichen Helfer während der Hochwasserkatastrophe gewürdigt hat, sondern auch ein starkes Zeichen des Zusammenhalts und der Dankbarkeit gesetzt hat“, bedankte sich Gerhard Jauernig im Namen der Großen Kreisstadt. (AZ)

