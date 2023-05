Günzburg

Projektorchester bietet in Günzburg ein musikalisches und sinnliches Feuerwerk

Plus Stadtkapelle Günzburg und Musikverein Fahlheim nehmen das Publikum in der Heilig-Geist-Kirche auf eine Reise für alle Sinne mit. Eine Lightshow untermalt die Musik.

Von Claudia Jahn

"Blasmusik kann so viel mehr sein als Unterhaltungsmusik in Festzelten" – das war die Grundidee für das Konzert in der Heilig-Geist-Kirche, das unter dem Namen Klangrausch das Publikum mit allen Sinnen ansprechen und die Herzen gewinnen sollte. Unter der Leitung von Stadtkapellmeister Benedict Waldmann fanden sich die Musikerinnen und Musiker der Stadtkapelle Günzburg und des Musikvereins Fahlheim zu einem Projektorchester, das an diesem Abend besondere Akzente im Bereich der Blasmusik setzte und das Publikum auf eine Klangreise der Extraklasse entführte.

In einem besonderen Glanz erstrahlte die voll besetzte Heilig-Geist-Kirche. Zwischen Sakramentskapelle und dem großen Blumenfenster war eine riesige Bühne für die knapp 100 Musiker aufgebaut, die an diesem Abend über sich hinaus wuchsen und sich und dem Auditorium ein wahrhaft himmlisches Musikerlebnis bescherten.

