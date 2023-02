Günzburg blickt auf ein positives Kulturjahr 2022

Plus Kulturamtsleiterin Karin Scheuermann berichtete bei den Haushaltsberatungen von steigenden Tourismuszahlen und fast 200 Veranstaltungen im Forum am Hofgarten.

Zwei Jahre lang lief das kulturelle Leben nicht nur in Günzburg auf Sparflamme – wegen der Corona-Pandemie und den Lockdowns fielen viele Veranstaltungen komplett aus oder konnten nur in kleinerem Rahmen stattfinden. 2022 wurde die Talsohle laut Günzburgs Kulturamtsleiterin Karin Scheuermann jedoch durchschritten. Sie sprach bei den Haushaltsberatungen, als es um die Budgetierung ging, von einem grundsätzlich positivem Jahr 2022. Das zeigte sich unter anderem beim Blick auf die Tourismuszahlen.