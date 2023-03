Ein Schlafparcours wartet auf das Personal der Bezirkskliniken

An den Bezirkskliniken Schwaben wird die Stressprävention und Entspannung der Mitarbeitenden finanziell unterstützt. Gefördert wird der nächste Gesundheitstag.

Das Betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) der Bezirkskliniken Schwaben, zu denen das Bezirkskrankenhaus (BKH) Günzburg gehört, erklimmt die nächste Stufe. Dank einer Kooperation mit der AOK Bayern können den 4400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern flexiblere, individuellere und qualitativ hochwertigere Angebote gemacht werden. Die Gesundheitskasse fördert in diesem Jahr die Stressprävention sowie die Entspannung der Beschäftigten der Bezirkskliniken mit einer Gesamtsumme von 40.000 Euro. Einen entsprechenden Vertrag unterzeichneten der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Wolfram Firnhaber und der Augsburger AOK-Direktor Alfred Heigl.

Firnhaber und die Verantwortliche für das BGM bei den Bezirkskliniken, Hanna Wagner, freuten sich über die Kooperation, die zunächst bis Ende 2023 gilt, und bedankten sich bei der AOK. Deren Direktor Hermann Hillenbrand sagte: "Uns liegt die Gesundheit der Klinikbeschäftigten, die sich dem Patientenwohl verschrieben haben, am Herzen." Konkret gefördert wird der nächste Gesundheitstag, der sich um das Thema Schlaf dreht. In den Ergebnissen einer Gesundheitsumfrage sowie in einer Befragung zu den psychischen Belastungen wurde deutlich, wie wichtig den Mitarbeitenden das Thema ist. Deshalb möchten sich Hanna Wagner und ihre BGM-Koordinatorinnen um Tipps und Tricks für einen guten Schlaf kümmern.

Eine Attraktion ist eine Station mit einer VR-Brille

An den großen Standorten der Bezirkskliniken wird jeweils ein Schlafparcours mit sieben Stationen aufgebaut sein. An diesen interaktiven Stellen soll Wissen vermittelt und zum bewussten Wahrnehmen des eigenen Schlafverhaltens ermutigt werden. Eine Attraktion ist die Station mit einer VR-Brille, mit der Teilnehmende im Rahmen eines Mini-Spiels in einem Schlafzimmer die Störfaktoren identifizieren und ausschalten können. "Es wird auch eine virtuelle Schlafwelt geben, die für alle drei Wochen zugänglich sein wird", kündigt Wagner an.

Den zweiten Schwerpunkt des Jahres, den die AOK fördert, ist das Gesund2Go-Angebot im Herbst. Jeder Mitarbeitende, der sich dafür interessiert, bekommt einen Sensor, den er zwei Tage tragen muss. Dieser misst das Bewegungsverhalten, die Schlafqualität, Fitness und Entspannungswerte. In Zusammenarbeit mit dem Arbeitsmedizinischen Dienst wird daraus ein Ergebnisbericht mit Handlungsempfehlungen erstellt. Die Messungen und Auswertungen laufen komplett anonym ab. "Wir haben 200 Plätze. Wenn das Angebot gut angenommen wird, werden wir die Aktion wiederholen", so die BGM-Verantwortliche. (AZ)