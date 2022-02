Ein Verletzter und hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall bei Günzburg

Bei einem Auffahrunfall zwischen Günzburg und Leipheim wird ein Autofahrer verletzt und muss ins Krankenhaus gebracht werden.

Vermutlich nicht ausreichender Sicherheitsabstand ist laut Polizei die Ursache für einen Auffahrunfall zwischen Günzburg und Leipheim. Am Samstagmittag ereignete sich auf der Verbindungsstraße von Günzburg in Richtung Leipheim ein Verkehrsunfall mit zwei Autos. Gegen 11.20 Uhr wollte eine 30-Jährige mit ihrem Fahrzeug nach links in einen Parkplatz abbiegen und bremste hierzu ab. Der hinter ihr fahrende 29-jährige Autofahrer konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf.

Autofahrer muss nach Unfall bei Günzburg ins Krankenhaus

Der 29-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Autos entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 22.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Günzburg war mit 14 Kräften im Einsatz. (AZ)