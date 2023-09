Günzburg

11:00 Uhr

Ein Zeichen für Demokratie und Vielfalt in Günzburg

Plus Acht Parteien und politische Gruppierungen in Günzburg lassen den klassischen Wahlkampf ruhen. Stattdessen setzen sie sich zusammen für die Demokratie ein.

Von Sandra Kraus

Demokratie kommt aus dem altgriechischen Wort Demokratia für Volksherrschaft, einer Staatsform, in der alle an der politischen Willensbildung teilhaben. Weil sie kein Selbstläufer ist, widmeten die Ortsverbände aller Günzburger Parteien ihr ein Fest auf der Jahnwiese mitten in der Stadt. Die Idee dazu hatte Stephan Deak, Ortssprecher der Grünen. Sein Plan ging auf: Alle demokratischen Parteien unterbrachen für einige Stunden den laufenden Wahlkampf zur Landtags- und Bezirkstagswahl am 8. Oktober und sprachen über Demokratie, Verfassung und Wahlen.

Gerne hätten sie mit noch mehr Bürgerinnen und Bürgern gesprochen. Es war zwar viel los auf der Jahnwiese bei den Kandidierenden für Land und Bezirk unter den bunten Partei-Sonnenschirmen, am Kicker, der Fotobox und dem Kaiserschmarrn-Stand. Wer aber genau hinschaute, bemerkte, dass größtenteils die politisch Engagierten zusammenstanden und sich austauschten. Es hätten schon mehr kommen sollen, war gegen Ende öfters zu hören. Eigentlich schade, denn es dürfte nicht viele Gelegenheiten geben, Kandidatinnen und Kandidaten so entspannt und von Wahlkampfpflichten befreit zu treffen. Keiner hat Geschenke für das Wahlvolk dabei, Flyer mit dem Kreuzchen an der für die Kandidatin oder den Kandidaten richtigen Stelle oder den Kernaussagen des Wahlkampfs blieben wie vereinbart zu Hause.

