Ein Zwölfjähriger steht im Mittelpunkt des Weihnachtskonzerts

Plus Das Orchester Joe Gleixner übertrifft alle Erwartungen. Alexander Rieb aus Burgau überzeugt als stimmgewaltiges Naturtalent.

Die weihnachtlich geschmückte Heilig-Geist-Kirche bildete den perfekten Rahmen für die beiden Weihnachtskonzerte des Orchesters Joe Gleixner, das an diesen Abenden ganz ungewohnt leise Töne anschlug. Gleixner übertraf mit seiner Intention, in einer empfindsamen Stunde der Musik die Herzen der Zuhörer zu gewinnen, alle Erwartungen der Gäste der beiden ausverkauften Veranstaltungen.