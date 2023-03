Einbrecher dringen in Haus in Günzburg ein, stehlen aber nichts

Zwar konnte ein unbekannter Einbrecher in einem Günzburger Wohnhaus nichts erbeuten, der Hausbesitzer bleibt jedoch auf einem Sachschaden sitzen. Die Polizei sucht Zeugen.

In ein Wohnhaus in der Anton-Günther-Straße wurde am Mittwoch zwischen 4 und 14 Uhr eingebrochen. Laut Polizeiangaben hat nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der unbekannte Täter bei diesem Einbruch nichts erbeutet, jedoch einen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro verursacht. Die Polizei in Günzburg sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder Angaben zu dem Täter machen können. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221-9190 entgegen. (AZ)