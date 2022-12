Günzburg

14:45 Uhr

Einbrecher erbeutet Smartphones und Tablets aus Günzburger Geschäft

Am Marktplatz in Günzburg wurde in ein Geschäft eingebrochen.

Artikel anhören Shape

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu einem Einbruch in ein Geschäft am Günzburger Marktplatz machen können. Die Diebe kamen am Dienstagmorgen.

Nach den Weihnachtsfeiertagen kam es am 27. Dezember gegen 3 Uhr zu einem Einbruch in Günzburg. Wie die Polizei verlauten ließ, wurde im Bereich des Marktplatzes in ein Geschäft für Telekommunikation eingebrochen, welches unter anderem Mobiltelefone verkauft. Noch ist laut Polizei noch nicht hinreichend geklärt, wie hoch der erbeutete Schaden ist. Die Polizei in Günzburg sucht Zeugen nach einem Einbruch Der oder die Täter erbeuteten aus dem Geschäft gleich mehrere Smartphones und Tablets. Die Günzburger Polizei hat die Ermittlungen eingeleitet. Zeugen, die Angaben zu dem oder den unbekannten Tätern machen können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221-9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)

Themen folgen