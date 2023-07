Günzburg

Einbrecher scheitert an den neuen Terrassentüren des Parkcafés

Ein Unbekannter wollte in der vergangenen Woche in das Parkcafé auf dem Klinikgelände in Günzburg einbrechen. Sein Versuch misslingt, es entsteht jedoch Sachschaden.

Ein Einbrecher hat in der vergangenen Woche versucht, sich Zugang zum Parkcafé auf dem Klinikgelände zu verschaffen. Laut Polizei fand der Vorfall im Zeitraum von Donnerstag, 20. Juli, 20 Uhr, bis Samstag, 22. Juli, 11 Uhr, statt. Die neuwertigen Terrassentüren des Objektes hielten jedoch Stand, sodass das Vorhaben misslang. Es entstand allerdings ein Schaden von etwa 2000 Euro. Bislang liegen keine Erkenntnisse zu dem oder den Tätern vor. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat und sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/919-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)

