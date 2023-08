Günzburg

Einbrecher scheitert an Tür der Gartenhütte

Ein Unbekannter wollte in eine Gartenhütte in Leinheim einbrechen.

Ein bisher unbekannter Täter wollte in die Gartenhütte einer 62-Jährigen in Leinheim einbrechen. Doch er scheiterte schon am Türschloss.

Eine 62-jährige Frau hat am Dienstagnachmittag der Polizei gemeldet, dass ein bislang Unbekannter versucht haben soll, in ihre Gartenhütte in Leinheim einzubrechen. Der mögliche Tatzeitraum erstreckt sich laut Polizei vom 21. August bis 26. August 2023. Der Einbruch scheiterte jedoch am Türschloss der Laube. Das Schloss wurde leicht beschädigt. Die Polizei Günzburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 08221/9190 zu melden. (AZ)

