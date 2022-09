Günzburg

Einbrecher stehlen in Günzburg 30 Paletten mit Kaffeemaschinen

Nach einem Einbruch mit großer Beute in Deffingen ermittelt die Kriminalpolizei Neu-Ulm.

Beute im großen Stil machten am Wochenende bislang unbekannte Personen, die in Deffingen in eine Lagerhalle eingebrochen waren. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Nach einem Einbruch in eine Lagerhalle im Günzburger Ortsteil Deffingen am vergangenen Wochenende ermittelt die Kriminalpolizei Neu-Ulm. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Einbrecher insgesamt 30 Paletten mit Kaffeemaschinen. Laut Kripo verschafften sich die bislang unbekannten Personen gewaltsam Zugang zur Lagerhalle, in der noch eine Vielzahl von anderen Waren gelagert wurden. Zum Abtransport des Diebesgutes wurden die vor Ort befindlichen und betriebsbereiten Gabelstapler verwendet. Anhand der festgestellten Spuren geht die Kripo von mehreren Tätern aus. Die Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt. (AZ)

