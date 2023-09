Einbruch in Fahrradkeller: Unbekannter versucht Radschloss aufzusägen

Gewaltsam verschafft sich ein Unbekannter Zutritt zum Keller eines Mehrfamilienhauses. Beim Versuch, ein hochwertiges E-bike zu stehlen, scheitert er.

In der Nacht von Freitag auf Samstag wollte ein Unbekannter aus dem Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses in der Augsburger Straße ein hochwertiges E-Bike stehlen. Der bis dato unbekannte Täter brach laut Polizei mit einem unbekannten Werkzeug gewaltsam die abgesperrte Tür des Fahrradkellers auf. Anschließend schob er das E-Bike einer 39-Jährigen in die nebenan gelegene Tiefgarage und versuchte dort, das Fahrradschloss aufzusägen.

Polizeiinspektion Günzburg sucht nach Zeugen

Nachdem dies nicht gelang, ließ der Täter das Fahrrad vor Ort zurück. Insgesamt verursachte er an der Kellertür sowie am Fahrrad einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, oder Angaben zum unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/919-0, in Verbindung zu setzen. (AZ)