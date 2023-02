Einbruch und Diebstahl beschäftigen die Polizei in Günzburg

Zwei Einbrüche in Firmengebäude und ein gestohlener Roller aus einer Tiefgarage: Die Polizei hat in Günzburg Ermittlungen eingeleitet.

In der Nacht von Rosenmontag auf Faschingsdienstag wurde in der Daimlerstraße in die Firmengebäude eines Abfallverwertungsbetriebes und einer Zimmerei eingebrochen. Laut Informationen der Polizeiinspektion Günzburg stehe allerdings noch nicht fest, ob oder welche Gegenstände erbeutet wurden.

Bei einer weiteren Tat, die ebenfalls von unbekannten Tätern im Laufe des vergangenen Wochenendes verübt wurde, hat die Polizei in Günzburg ebenfalls die Ermittlungen aufgenommen. Laut Polizeiangaben wurde aus einer Tiefgarage einer Wohnanlage in der Ichenhauser Straße ein Mofaroller der Marke Aprilia im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen.

Die Polizei in Günzburg sucht nach Zeugen

Die Günzburger Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch und dem Diebstahl oder zu den bislang unbekannten Tätern machen können. Verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221-9190entgegen. (AZ)