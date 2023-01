Günzburg

Einbruchsversuche in Geschäften am Bahnhof Günzburg scheitern

Unbekannte versuchten, in zwei Ladengeschäfte am Bahnhof in Günzburg einzubrechen. Die Polizei sucht für ihre Ermittlungen Zeugen.

Zwei missglückte Einbruchsversuche beschäftigen die Polizei in Günzburg. Im Zeitraum vom 6. Januar gegen 20.15 Uhr bis zum Folgetag, 9.45 Uhr, versuchten am Bahnhof Günzburg bislang unbekannte Personen erfolglos, sich Zugang zu zwei Ladengeschäften zu verschaffen. An den beiden angegangenen Türen entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 2000 Euro. Zeugen, die Angaben zu Personen machen können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)

