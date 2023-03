Eine böse Überraschung folgt in Günzburg nach dem Kurzeinkauf

Das Fahrrad des Mannes ist in Günzburg innerhalb von zehn Minuten gestohlen worden. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

Ein Mann stellte am Samstag gegen 8 Uhr sein grünes Damenfahrrad an einem Supermarkt in Günzburg in der Straße An der Günz ab und ging zum Einkaufen. Als er nach rund zehn Minuten wiederkam, war das Fahrrad weg. Er hatte es nicht abgeschlossen. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Günzburg unter Telefon 08221/919-0 in Verbindung zu setzen. Der Diebstahlschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 300 Euro. (AZ)