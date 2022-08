Eine Chance für den Öko-Landbau im Kreis Günzburg

Gemeindeverbünde können sich für den Wettbewerb „Staatlich anerkannte Öko-Modellregionen“ bewerben. Wie das den ökologischen Landbau stärken kann.

Die Öko-Modellregionen sind Teil des Landesprogramms „BioRegio 2030“, mit dem der Ökolandbau im Freistaat Bayern vorangebracht werden soll. Öko-Modellregionen sind vom Land geförderte Bündnisse für den Ökolandbau. Das können Zusammenschlüsse von Stadt und Landkreis, mehreren Kommunen, aber auch einzelne Landkreise sein. Ziel ist es, bis zum Jahr 2030 auf 30 Prozent der Landwirtschaftsfläche in Bayern Ökolandbau zu betreiben, teilt der fraktionsfreie Landtagsabgeordnete Alfred Sauter in einer Pressemitteilung mit.

Mit dem Projekt BioRegio 2030 wurden in drei Wettbewerbsrunden bereits 27„Staatlich anerkannte Öko-Modellregionen“ ins Leben gerufen. Diese über ganz Bayern verteilten Regionen leisten eine hervorragende Arbeit, sodass von verschiedenen Seiten der ausdrückliche Wunsch nach einem neuen Wettbewerb an das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten herangetragen worden ist.

Stärkung der Wertschöpfungsketten im Kreis Günzburg

„Mit dieser vierten Wettbewerbsrunde erhalten Gemeindeverbünde in Bayern eine weitere Chance, zukunftsfähige Projekte zur Entwicklung des ökologischen Landbaus in ihren Kommunen umzusetzen. Hierzu wird eine professionelle Prozessbegleitung gefördert, die die Umsetzung von Projekten aus den Bereichen Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung von Bio-Lebensmitteln sowie die diesbezügliche Information und Bewusstseinsbildung unterstützt“, so Sauter.

Ziel des Wettbewerbs "Staatlich anerkannte Öko-Modellregionen" ist die Aktivierung des unternehmerischen Potenzials der Regionen zur Stärkung des ökologischen Landbaus entlang der Wertschöpfungsketten sowie die Förderung von gemeinschaftlichem, eigenverantwortlichem und zukunftsorientiertem Handeln.

Für die Bewerbung als Öko-Modellregion schließen sich interessierte Kommunen als Gemeindeverbünde zusammen. Öko-Modellregionen können aus Gemeinden bestehen, die innerhalb eines Landkreises liegen oder unterschiedlichen Landkreisen angehören. Die Verbünde sollen dabei die Größe eines Landkreises nicht überschreiten, mindestens vier Kommunen umfassen und ein räumlich zusammenhängendes Gebiet abdecken.

Die Gemeindeverbünde können sich bis zum 15. Dezember 2022 mit einem Kurzkonzept bewerben, das aus der Zusammenschau von wichtigen Themen und Akteuren die Entwicklungs- und Projektansätze zur Förderung des ökologischen Landbaus in der Region sowie des Einsatzes regionaler Öko-Lebensmittel beschreibt. Das Bewerbungskonzept soll Handlungsfelder und Maßnahmen darstellen sowie bereits möglichst konkrete Projektideen enthalten und erste Akteure identifizieren.

Eine Jury wird die Regionen auf der Grundlage der vorgelegten Bewerbungskonzepte auswählen. Die Umsetzung der Konzepte in den ausgewählten Regionen wird über die zuständigen Ämter für Ländliche Entwicklung mit Mitteln aus dem Landesprogramm „BioRegio 2030“ mindestens zwei Jahre lang mit 75 Prozent unterstützt, (bei einer Förderhöchstgrenze von 150.000 Euro für zwei Jahre).