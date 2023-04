Eine ehrliche Finderin gibt Bargeld bei der Polizei in Günzburg ab

Die Erleichterung dürfte groß sein: Eine Frau geht zur Polizei und gibt Bargeld ab, das sie im Günzburger Stadtteil Denzingen gefunden hatte.

Zwei Tage, nachdem sie Bargeld gefunden hatte, kam eine Frau zur Polizei. Laut Polizei wurden am Montag von einer ehrlichen Finderin bei der Inspektion in Günzburg Geldscheine abgegeben, die sie am Samstagnachmittag im Hof eines Mehrfamilienhauses in der Von-Burkhardt-Straße in Denzingen gefunden hatte.

Die oder der Verlierer werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 zu melden. (AZ)