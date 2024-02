Eine kleine Hexe verzaubert das Forum am Hofgarten

Das Landestheater Schwaben gastiert im März in Günzburg. Humorvoll geht es in zwei Stücken zu.

Der März wird im Forum am Hofgarten zum Theatermonat: Gleich zweimal gastiert das Landestheater Schwaben in Günzburg – mit Stücken, die unterschiedlicher nicht sein könnten.

Familien kommen am Samstag, 9. März, auf ihre Kosten, wenn die kleine Hexe Hillary durchs Forum fliegt. Die Hexe hat Freikarten für die Oper gewonnen, weiß aber noch nicht so recht, was eine Oper überhaupt ist. Um mehr zu erfahren, zaubert sich Hexe Hillary die berühmte Hexe und Opernsängerin Maria Bellacanta herbei, die ihr alles Wissenswerte über Opern erzählt. Humorvoll und kindgerecht wird eine Geschichte erzählt, die Jung und Alt auf eine musikalische Reise mitnimmt. Los geht’s im Forum am Hofgarten um 15 Uhr. Das Stück eignet sich für Kinder ab der Vorschule bis zur 4. Klasse. Karten sind im Forum am Hofgarten erhältlich.

"Bezahlt wird nicht" dreht sich um Inflation und Schulden

Humor bietet auch das Erwachsenenstück "Bezahlt wird nicht" – und zwar auf allen Ebenen. Aufgeführt wird es am Dienstag, 5. März, um 20 Uhr. Darin geht es um Themen, die aktueller nicht sein könnten: Inflation, Schulden und Repression. Der einzige Ausweg für die Hauptcharaktere: Plündern, was das Zeug hält. Doch damit beginnt ein Strudel aus wirren Lügen und absurden Verstrickungen – zwischen Frauen und Männern, zwischen starrer Obrigkeit und krisengeschüttelten Bürgern. Karten für die Farce des italienischen Literaturnobelpreisträgers Dario Fo sind im Vorverkauf (Telefon: 08221/3663-20 oder E-Mail: kartenverkauf@forum.guenzburg.de) oder an der Abendkasse erhältlich. (AZ)