Eine neue Linde für den Scherisberg in Günzburg

Nachdem ein 180 Jahre alter Baum in Günzburg gefällt werden musste, wurde an dieser Stelle eine neue Sommerlinde gepflanzt. Auch die Sitzbank gibt es wieder.

An einer exponierten Stelle in Günzburg steht jetzt wieder eine Linde. Die Sommerlinde ist vom Bauhof am Scherisberg gepflanzt worden. Sie erhielt eine Belüftung und Bewässerung für den Wurzelbereich. Zudem wurde die abmontierte Sitzbank am bisherigen Standort wieder aufgebaut, teilt die Verwaltung der Stadt Günzburg mit. Der Baum von der Baumschule Scheel aus Burtenbach ist etwa fünf Meter hoch und hat einen Stammumfang von knapp 30 Zentimetern. Die schnellwüchsige Sommerlinde ist ein beliebter Dorf- und Hofbaum und wird hauptsächlich als Einzelbaum verwendet, sie kann über 1000 Jahre alt werden. Grundsätzlich gelten Linden als hervorragende Trachtpflanzen. Die Sommerlinde ist mit dem Nektarwert 4 angegeben. Bis zu 60.000 Blüten kann ein einzelner Baum tragen und damit viel Nektar produzieren. Dieser hat bei der Linde einen hohen Zuckergehalt von bis zu 40 Prozent. Linden gelten somit als sehr attraktive Trachtpflanzen für Bienen. Die Linde wird auch als Bienenweide mit einem sehr aromatischen Honig ausgewiesen. Die Neupflanzung war notwendig geworden, da die alte Linde am Scherisberg laut eines Baumgutachtens so stark vom Brandkrustenpilz befallen war, dass das Risiko bestand, zu kippen. (AZ)