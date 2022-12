Eine Reise durch die Krippenkunst im Heimatmuseum

Das Heimatmuseum eröffnet am 17. Dezember die Ausstellung "Weihnachten in Europa". Für Kinder gibt es eine Besonderheit.

An Weihnachten feiern Christen die Geburt Jesu in der Krippe zu Bethlehem vor rund 2000 Jahren. Diese wohl bekannteste Szene der Bibel wurde seitdem unzählige Male bildlich in Figuren und in Krippen dargestellt. Dabei unterscheiden sich die Darstellungen in Formen, Materialien und Techniken. Die diesjährige Weihnachtsausstellung des Heimatmuseums Günzburg "Weihnachten in Europa" unternimmt ab dem 17. Dezember eine Reise durch den Kontinent und präsentiert Krippen und Weihnachtsdarstellungen aus den verschiedensten europäischen Regionen.

Von den bekannten schwäbischen Krippen über das Erzgebirge, Südtirol und Italien führt die Reise bis nach Griechenland, Südfrankreich und Portugal. "Mit dieser Ausstellung beschließen wir ein 'europäisches Jahr', in dessen Mittelpunkt die Feierlichkeiten zu den Jubiläen der Städtepartnerschaften im Sommer standen", so Museumsleiter Raphael Gerhardt. Die Exponate stammen zum Großteil aus Privatsammlungen, die sonst nicht öffentlich zugänglich sind. Am Sonntag, 18. Dezember, finden Führungen mit dem Kurator der Ausstellung, Rudolf Kombosch, statt. Die Günzburger Tischharfenspieler umrahmen die Schau mit weihnachtlichen Klängen.

Heimatmuseum hat einen Bastelbogen für Kinder entworfen

Das Team des Museums hat zudem einen Bastelbogen für Kinder (und alle anderen Krippenfans) entworfen. Der Bogen basiert auf einer historischen Papierkrippe aus der Museumssammlung, die ausgeschnitten und nachgebaut werden kann. Er ist kostenfrei, aber auf 100 Stück limitiert und liegt im Heimatmuseum, in der Tourist-Information und in der Stadtbücherei aus.

Das Museum ist am Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Am 24., 25. und 31. Dezember bleibt das Museum geschlossen. Weitere Informationen zur Ausstellung und zu den angebotenen Führungen sind auf der städtischen Website unterwww.guenzburg.de/museum zu finden.