Eine Verletzte bei Auffahrunfall in Günzburg

Leichte Verletzungen erleidet eine Autofahrerin bei einem Unfall in Günzburg. Die Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden.

Ein Auffahrunfall in der Schlachthausstraße in Günzburg führte am Samstagnachmittag dazu, dass eine Frau verletzt wurde und etwa 5500 Euro Sachschaden entstanden. Laut Polizei musste eine 19-jährige Autofahrerin gegen 17.15 Uhr ihr Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen, weil die Ampel auf Rot schaltete. Der hinter ihr fahrende Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf das Auto der 19-Jährigen auf.

Die junge Frau wurde dadurch leicht verletzt. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Gegen den 27-jährigen Unfallverursacher leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. (AZ)