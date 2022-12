Günzburg

14:03 Uhr

Eine Waffe löst in Günzburg einen größeren Polizeieinsatz aus

Am Mittwochabend rückte die Polizei in Günzburg zu einem Einsatz aus, bei dem eine Schusswaffe im Spiel war.

Eine in der Öffentlichkeit herumgezeigte Schusswaffe lässt alle Alarmglocken klingen. Entsprechend reagierte die Polizei am Mittwochabend in Günzburg.

Der Anruf bei der Polizeiinspektion Günzburg am Mittwochabend, dass ein Mann in einer Gaststätte in der Weißenhorner Straße eine Schusswaffe und die dazugehörige Munition gezeigt habe, löste einen Einsatz mit mehreren Streifenbesatzungen aus. Die Beamtinnen und Beamten stellten schließlich fest, dass es sich bei der Schusswaffe um eine sogenannte Schreckschusswaffe handelte. Da der 36-jährige Tatverdächtige nicht im Besitz des sogenannten kleinen Waffenscheins war, den er zum Führen der Schreckschusswaffe benötigt hätte, stellten die Polizisten die Munition und die Schreckschusswaffe sicher. Gegen den Tatverdächtigen leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ein. (AZ)

