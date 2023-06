Günzburg

Einmal im Leben eine Meerjungfrau sein

Große Vorfreude auf die Premiere von „ Arielle – die kleine Meerjungfrau“ am kommenden Sonntag um 15 Uhr im Forum am Hofgarten.

Plus Vorhang auf für „Arielle – die kleine Meerjungfrau“, heißt es am Sonntag im Günzburger Forum am Hofgarten. Der Weg bis dahin war für die Kolping Theatergruppe kein leichter.

Von Claudia Jahn

Auf eine lange Erfolgsgeschichte zurückblicken kann die Theatergruppe der Kolpingsfamilie Günzburg. Über viele Jahre hinweg wurden sogar zwei Stücke alljährlich einstudiert, eines für das Kindertheater und eines für das Jugendtheater. Gespielt wurde in der Regel immer vor vollem Haus und dann noch zusätzlich bei mehreren Vorstellungen für die Schulen. Gerne erinnerte sich Gerhard Kratzel, der die Theatergruppe seit mehr als drei Jahrzehnten begleitet, an diese Zeiten und hofft nun nach der langen Corona-Pause, an alte Erfolge anknüpfen zu können. Er ist der Mann im Hintergrund, der einer überaus engagierten Crew zur Seite steht beim Basteln und Aufstellen des Bühnenbildes und der Requisiten.

Eine gefühlte Ewigkeit ist auch Brigitte Lang, eine der beiden Regisseurinnen bei der Kolpingbühne Günzburg, dabei. Zuerst als begeisterte Mutter ihrer schauspielenden Kinder und seit nunmehr genau 20 Jahren in der Verantwortung für die Auswahl und Regie der Theaterstücke. Seit nunmehr zehn Jahren teilt sie sich ihre Aufgabe im Ehrenamt mit Nicola Jung. Die Grundschullehrerin hat selbst als Teenager das erste Mal Theaterluft geschnuppert. Der „Kleine Vampir“, bei dem sie damals die Tante Dorothee spielen durfte, setzte bei ihr den Virus, der sie seitdem nicht mehr losgelassen hat. Bis zu ihrem Abitur war sie ein Teil des Schauspielteams und wechselte dann mit Beginn ihres Studiums in die Regie, was ihr genauso viel Freude bereitet.

