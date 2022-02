Einschussloch an Kaminrohr in Günzburg wohl von Kleinkaliber-Waffe

Vermutlich mit einer kleinkalibrigen Waffe ist in Günzburg auf ein Kaminrohr geschossen worden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Mann hat am Samstag ein Einschussloch an seinem Außenkaminrohr an der Bubesheimer Straße in Günzburg festgestellt. Dieses wurde laut Polizei vermutlich im Zeitraum der vergangenen zwei Wochen von einem bislang unbekannten Täter mit einer kleinkalibrigen Waffe verursacht.

Polizei vermutet, dass Einschussloch von kleinkalibriger Waffe stammt

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 500 Euro. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/919-0 erbeten. (AZ)