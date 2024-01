Eisplatten fliegen auf der A8 Richtung München von Lkw

Ein Lkw-Fahrer muss mit einem Bußgeld rechnen, da vom Dach seines Fahrzeugs Eisplatten auf einen Kleinbus gefallen sind. Die Verkehrspolizei Günzburg mahnt.

Gegen Mitternacht ist es zu einem Vorfall mit herabfallenden Eisplatten auf der Autobahn gekommen, wie die Günzburger Verkehrspolizei berichtet. Ein 43-jähriger Kleinbusfahrer befuhr die A8 in Fahrtrichtung München auf der rechten Fahrspur hinter einem Sattelzug. Es lösten sich nach Angaben der Beamten mehrere Eisplatten vom Dach des Sattelaufliegers und fielen auf den Kleinbus. Nach derzeitigem Kenntnisstand entstand am Fahrzeug des 43-Jährigen kein Schaden. Gegen den 44-jährigen Lkw-Fahrer leiteten die Beamten ein Bußgeldverfahren ein. In diesem Zusammenhang weist die Verkehrspolizei Günzburg darauf hin, dass vor Fahrtantritt die Verkehrssicherheit des Fahrzeuges gewährleistet sein muss und appelliert insbesondere an Berufskraftfahrer, gerade bei den derzeitigen Witterungsverhältnissen, den Zustand ihrer Fahrzeuge zu überprüfen. (AZ)