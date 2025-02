Polizei beschlagnahmt am Autobahnkreuz unerlaubte Waffen

Die Fahndungskontrollgruppe der Verkehrspolizei Günzburg hat bei drei verschiedenen Kontrollen verbotene Waffen sichergestellt. Wie die Beamten mitteilen, führte am Donnerstag bei einer Kontrolle am Autobahnkreuz Ulm/Elchingen ein 34-Jähriger in seiner Bauchtasche ein verbotenes Einhandmesser mit, ohne ein berechtigtes Bedürfnis dafür zu besitzen. Bei der nächsten Kontrolle an der Anschlussstelle Günzburg entdeckten die Schleierfahnder in der Mittelkonsole des kontrollierten Pkw erneut ein Einhandmesser.

Der 48-jährige Besitzer gab an, dass er das Messer zur Verteidigung dabeihabe. Auch an der Anschlussstelle Leipheim wurden die Fahnder fündig. Der 21-jährige Beifahrer führte in seiner Bauchtasche ein Pfefferspray sowie eine verbotene Stahlrute mit. Die Beamten stellten in allen drei Fällen die Waffen sicher und erstatteten Anzeige nach dem Waffengesetz gegen die Besitzer. (AZ)