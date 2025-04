Elektroroller stößt mit Auto zusammen: Zwölfjähriger wird verletzt

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem E-Scooter in Günzburg ist am Freitagnachmittag ein zwölfjähriger Bub verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhren beide Verkehrsteilnehmer in einer 30er-Zone in der Günzburger Innenstadt. An einer Kreuzung übersah der junge E-Scooter Fahrer das vorfahrtsberechtigte Auto, und stieß mit ihm zusammen.

Der Zwölfjährige musste leichtverletzt ins Krankenhaus Günzburg gebracht werden. Sein zwölf Jahre alter Mitfahrer, der laut Polizei verbotenerweise mit auf dem E-Scooter stand, wurde ebenfalls leicht verletzt. Er musste jedoch nicht umgehend medizinisch behandelt werden. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. (AZ)