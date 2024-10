Elisabeth Barth hat die richtige Lösung parat

Die vier Enkelmädchen waren sich sicher: Sie können nicht nur richtig erraten, was die Lösung für unser tägliches Bilderrätsel ist - mit ihrer Unterstützung wird es ihre Oma auch schaffen, 1000 Euro zu gewinnen. Elisabeth Barth aus Günzburg hat jetzt tatsächlich gewonnen - allerdings ohne Unterstützung der Enkelinnen, deren Ferien diese Woche schon wieder vorbei waren. Bestimmt hat das gemeinsame Rätseln aber dabei geholfen, dass die Günzburgerin sehr schnell die Lösung vom Donnerstag parat hatte: „Tintenfisch“ lautete die richtige Kombination, die unserer Gewinnerin nun 1000 Euro eingebracht hat.

„Dabei habe ich tatsächlich noch nie gewonnen - nicht mal früher beim Glückshafen des Roten Kreuzes“, sagt Elisabeth Barth lachend am Telefon. „Meine Schwester war immer diejenige mit den Glückslosen, die Preise heimgetragen hat.“ Umso mehr freute sie sich deshalb jetzt über die 1000 Euro von „Tierisch kombinieren und kassieren“ im Bayernteil unserer Zeitung.

Wer so lange miträtselt, hat natürlich auch schon eine Idee, was er mit dem Preisgeld macht. „Ich schwärme schon sehr lange von einer Hurtigruten-Reise“, verrät Elisabeth Barth. Sie hat sich schon verschiedene Vorträge und Sendungen zu der berühmten Traum-Tour auf der norwegischen Postschiffslinie angeschaut, „Im August soll die beste Reisezeit dafür sein.“ Das Geld kommt also in die Reisekasse - und ein Teil geht natürlich an die fleißig mitratenden Enkelinnen. „Ich habe bald einen runden Geburtstag, dann bekommen die Kinder auch etwas davon.“ (rjk)