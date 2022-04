Falsche Polizeibeamte am Telefon

Mehrere Personen im Landkreis Günzburg haben am Sonntag Anrufe von vermeintlichen Polizisten erhalten. Ihr Ziel: Bargeld oder Wertgegenstände erbeuten.

Am Sonntagnachmittag wurden mehrere Personen von falschen Polizeibeamten angerufen. Die Betrüger äußerten gegenüber den Geschädigten die Lüge, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei. Die Täter wollten sich letztlich das Vertrauen der Angerufenen erschleichen, um diese so zur Übergabe von Bargeld oder Wertgegenständen zu veranlassen.

Anrufe in Günzburg: Polizei warnt vor Betrugsmasche

Nicht zuletzt aufgrund der Medienberichterstattung erkannten die möglichen Opfer die Betrugsmasche, und es kam zu keinen Vermögensschäden. Die Polizei warnt nochmals ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche, bei der sich die Täter als Polizeibeamte oder Staatsanwälte ausgeben. Es wird geraten, am Telefon keinerlei Angaben zu vorhandenem Bargeld oder sonstigen Wertgegenständen und zu persönlichen Daten zu machen. Diese Anrufe sollten sofort beendet und bei der Polizei angezeigt werden. (AZ)