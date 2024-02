Eltern aus Günzburg zeigen 12-jährigen Sohn bei der Polizei an

Das Verhalten ihres Sohnes wollten Eltern aus Günzburg nicht ohne Konsequenzen stehen lassen. Die haben Anzeige bei der Polizei erhoben.

Entschlossen waren die Eltern, als sie sich am Freitag bei der Polizeiinspektion in Günzburg meldeten, um das Verhalten ihres Sohnes anzuzeigen. Wie die Polizei verlauten ließ, habe der Zwölfjährige am Vortag gegen 12.30 Uhr im Pausenhof einer Günzburger Schule drei gleichaltrige Mitschülern mit Ästen geschlagen und dabei leicht verletzt.

Zur Klärung der genaueren Umstände und dem Ablauf der Auseinandersetzung sind jetzt weitere Ermittlungen erforderlich. (AZ)